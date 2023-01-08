Жабер не сыграет в Аделаиде. Её место займёт Касаткина, Самсонова встретится с Анисимовой

Вторая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер не выступит на турнире категории WTA-500 в Аделаиде-2 (Австралия). Её место в основной сетке теперь занимает россиянка Дарья Касаткина, которая начнёт соревнования со второго круга.

Также на место Касаткиной перейдёт чешка Петра Квитова. Именно она сыграет с казахстанкой Еленой Рыбакиной. Россиянка Людмила Самсонова теперь сойдётся с представительницей США Амандой Анисимовой.

Напомним, ранее Жабер уступила в полуфинале Аделаиды-1 18-летней Линде Носковой. Тунисская спорстменка заявляла, что испытывает проблемы со здоровьем. Турнир в итоге выиграла белоруска Арина Соболенко.

Полный список участниц и сетка турнира в Аделаиде-2 доступны на "Чемпионате".