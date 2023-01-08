«Вы видели? Тиафо ударил меня головой». Фритц рассказал об эмоциях от победы

Американский теннисист Тейлор Фритц высказался о победе своей сборной на командном турнире United Cup. США расправились с Италией в финале, выиграв три одиночные встречи.

“Это здорово. Для команды удивительно выиграть это мероприятие. Мы ехали сюда с действительно большими надеждами, или, по крайней мере, я возлагал многое на этот турнир. Действительно счастлив оказаться именно тем, кто завершит матч и турнир. Просто эмоции, когда ты выигрываешь, и все бегут к тебе, это потрясающе. В конце вы видели? Посмотрите повтор, Фрэнсис фактически ударил меня головой!" — приводит слова Фритца пресс-служба ATP.

Первый в истории розыгрыш смешанного командного турнира United Cup проходил с 29 декабря по 8 января в австралийских городах Брисбен, Перт и Сидней. В турнире приняли участие команды из 18 стран.