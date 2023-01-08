Новак Джокович одолел 22-летнего Себастьяна Корду в финале турнира в Аделаиде
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович завоевал первый титул в сезоне-2023. Джокович стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия).
В финале соревнований Джокович (1) со счётом 6:7 (8:10), 7:6 (7:3), 6:4 обыграл 33-ю ракетку мира, американца Себастьяна Корду. Встреча продлилась 3 часа 11 минут.
Джокович семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету 22-летнего Корды 15 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Призовой фонд турнира в Аделаиде составил $ 642 735. За победу Джокович получит более $ 94 тыс. и 250 рейтинговых очков.
Аделаида-1 (м). Финал
08 января 2023, воскресенье. 10:55 МСК
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|7 7
|6
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|6 3
|4
33
Себастьян Корда
С. Корда
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