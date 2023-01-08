Новак Джокович обратился к болельщикам после победы над Кордой

Сербский теннисист Новак Джокович поблагодарил болельщиков за поддержку после победы на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В финале соревнований Джокович (1) со счётом 6:7 (8:10), 7:6 (7:3), 6:4 обыграл 33-ю ракетку мира, американца Себастьяна Корду. Встреча продлилась 3 часа 11 минут.
«Вы сделали этот момент еще более особенным. Я полностью выложился сегодня и по ходу недели, чтобы заполучить трофей. Я очень редко получал такую поддержку, которую вы оказывали мне последние 10 дней. Спасибо вам за то, что показывали себя в каждом матче. Я чувствовал, будто играю дома. Благодарю вас от всего сердца», — сказал Джокович на корте после победы.
Призовой фонд турнира в Аделаиде составил $ 642 735. За победу Джокович получит более $ 94 тыс. и 250 рейтинговых очков.
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