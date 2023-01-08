«Сегодня ты был ближе к победе». Джокович похвалил Корду за финал Аделаиды

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира Новак Джокович высказался о своём сопернике по финалу турнира в Аделаиде (Австралия), американце Себастьяне Корде. Встреча завершилась со счётом 6:7 (8:10), 7:6 (7:3), 6:4 в пользу серба.

«Удивительный турнир, удивительные усилия мы приложили сегодня. Я бы, наверное, сказал, что сегодня ты был ближе к победе, чем я. Всё решили один или два отрезка игры, один или два удара. Сегодня тебе не повезло, но будущее будет светлым, так что просто продолжай в том же духе. Ты потрясающий игрок, молодец», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

Призовой фонд турнира в Аделаиде составил $ 642 735. За победу Джокович получит более $ 94 тыс. и 250 рейтинговых очков.