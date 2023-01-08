Видеообзор трёхчасового финала Аделаиды между Джоковичем и Кордой

В финале турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия) сербский теннисист Новак Джокович (1) со счётом 6:7 (8:10), 7:6 (7:3), 6:4 обыграл 33-ю ракетку мира американца Себастьяна Корду. Встреча продлилась 3 часа 11 минут. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами этого матча.
Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Джокович семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету 22-летнего Корды 15 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Эта победа является 92-й для серба на уровне ATP. Джокович догнал испанца Рафаэля Надаля, на счету которого также 92 титула. Теперь игроки делят четвёртое место в рейтинге теннисистов с наибольшим количеством побед. Третьим идёт Иван Лендл, на втором месте расположился Роджер Федерер, а возглавляет таблицу Джимми Коннорс.
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