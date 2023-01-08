Новак Джокович в восьмой раз выиграл турнир, уйдя по ходу с матчболов

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в восьмой раз в карьере выиграл титул, уйдя по ходу поединка с матчболов.

Это произошло на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Джокович встречался с 22-летним американцем Себастьяном Кордой и одержал победу со счётом 6:7 (8:10), 7:6 (7:3), 6:4. У американца был один матчбол.

Титулы, выигранные Джоковичем, когда его соперник зарабатывал матчбол:

Вена, 2007 год (2 матчбола);

Базель, 2009 год (3);

US Open – 2011 (2);

Шанхай, 2012 год (5);

Доха, 2017 год (5);

Уимблдон – 2019 (2);

Дубай, 2020 год (3);

Аделаида, 2023 год (1).

Для 35-летнего Джоковича титул в Аделаиде стал 92-м в карьере на уровне ATP.