Джокович: я не мог и мечтать о лучшей подготовке к Australian Open

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович после победы на турнире ATP-250 в Аделаиде заявил, что полностью доволен своей подготовкой к Открытому чемпионату Австралии.

«Я не мог и мечтать о лучшей подготовке к Australian Open. Мне нравится играть в Австралии. Я бы не смог так хорошо играть там, где я не чувствую себя хорошо. Я с нетерпением жду Мельбурна. Корт на «Род Лэйвер» (арена, на которой проходят матчи Australian Open. — Прим. «Чемпионата») — моя самая успешная площадка, мне нравится там играть», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Напомним, в финале турнира в Аделаиде Джокович в упорной борьбе сломил сопротивление американца Себастьяна Корды — 6:7 (8:10), 7:6 (7:3), 6:4. Серб завоевал свой 92-й титул в карьере.