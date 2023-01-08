Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил шансы российских теннисистов на Australian Open – 2023.
«Больше всех шансов из наших российских ребят на Australian Open, конечно же, у Медведева. Он провёл неплохой первый турнир. Даня потихоньку начинает вспоминать свой лучший теннис.
Рублёв в Аделаиде вообще в первом круге вылетел. Не совсем понятно, что от него ждать на Australian Open. Вылетать на ранней стадии точно нельзя.
Хачанов на этой неделе сыграл в достойный теннис, но проиграл Медведеву. В прошлом удачно отыграл в Мельбурне. В этом году может тоже добиться достойных результатов.
Фаворит АО номер один для меня — Джокович. Второй — Медведев. Не стоит забывать и про Надаля. Будет интересный турнир. Но сразу же за Даней несколько отличных игроков, находящихся в оптимальной форме: Циципас, Рууд, Корда», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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