Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил шансы российских теннисистов на Australian Open – 2023.



«Больше всех шансов из наших российских ребят на Australian Open, конечно же, у Медведева. Он провёл неплохой первый турнир. Даня потихоньку начинает вспоминать свой лучший теннис.



Рублёв в Аделаиде вообще в первом круге вылетел. Не совсем понятно, что от него ждать на Australian Open. Вылетать на ранней стадии точно нельзя.



Хачанов на этой неделе сыграл в достойный теннис, но проиграл Медведеву. В прошлом удачно отыграл в Мельбурне. В этом году может тоже добиться достойных результатов.



Фаворит АО номер один для меня — Джокович. Второй — Медведев. Не стоит забывать и про Надаля. Будет интересный турнир. Но сразу же за Даней несколько отличных игроков, находящихся в оптимальной форме: Циципас, Рууд, Корда», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.