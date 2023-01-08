Гауфф — о третьем титуле в карьере: спасибо богу за то, что продолжает благословлять меня

Американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала пост в социальных сетях, в котором высказалась о своей победе на хардовом турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).

«Я так благодарна за то, что выиграла свой третий титул и одержала победу на первом турнире в сезоне-2023! Самое главное, спасибо богу за то, что продолжает благословлять меня в этой жизни. Я так благодарна за всё это! Продолжаю движение вверх», — написала Гауфф.

Напомним, в финале соревнований Гауфф нанесла поражение представительнице Испании Ребеке Масаровой — 6:1, 6:1. На пути к титулу американская теннисистка обыграла Татьяну Марию, Софью Кенин, Чжу Линь и Данку Ковинич, не отдав своим соперницам ни сета на протяжении турнира.