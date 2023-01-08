Гауфф подарили национальный костюм народа маори после победы на турнире в Окленде

Американская теннисистка Кори Гауфф после победы на турнире в Окленде (Новая Зеландия) опубликовала новую фотографию в социальных сетях, на которой позирует в подаренном ей костюме Короваи — национальной одежде народа маори.

«Какая честь иметь возможность носить Короваи во время церемонии вручения трофея! Он символизирует престиж и честь. Это символ лидерства. Я безмерно благодарна за то, что мне подарили его после матча, и за честь поучаствовать в традициях маори», — написала Гауфф.

Фото: Личный архив Кори Гауфф

Ма́ори — коренной народ Новой Зеландии и основное население страны до прибытия европейцев. Число маори в Новой Зеландии, по переписи 2013 года, — около 600 тысяч человек, что составляет приблизительно 15% населения страны.

Напомним, в финале соревнований в Окленде Гауфф нанесла поражение представительнице Испании Ребеке Масаровой — 6:1, 6:1.