Самсонова: попадание в топ-20 рейтинга WTA стало для меня неожиданностью

24-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова подвела итоги прошлого сезона и рассказала, что попадание в первую двадцатку мирового рейтинга стало для неё неожиданностью.

«Этот год был непростой, первая половина сезона была сложной, вторая половина сезона и особенно концовка была хорошей. Мы много работали над моей игрой. Я также довольна своим местом в рейтинге, так как в июле боролась за попадание в основную сетку «Больших шлемов». В завершающей стадии сезона я сыграла хорошо и смогла попасть в топ-20, это для меня самой было неожиданностью», — приводит слова Самсоновой ТАСС.



Самсонова занимает 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на её счету четыре титула под эгидой организации, три из которых она выиграла в 2022 году. Её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является выход в четвёртый круг Уимблдона 2021 года и Открытого чемпионата США 2022 года.

В первом турнире этого сезона Самсонова вылетела на стадии второго круга. Россиянка уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко на двух тай-брейках. Встреча завершилась со счётом 6:7 (8:10), 6:7 (3:7).