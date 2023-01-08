Возняцки введена в Зал спортивной славы Дании

Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки введена в Зал спортивной славы своей страны.
Теннисистка опубликовала пост в социальных сетях, посвящённый участию в данной церемонии, прикрепив фотографию рядом с собственным бюстом.
«Особенный вечер, посвящённый гала-концерту Sport 2022, празднику всех видов спорта в Дании. Для меня также было большой честью быть введённой в Зал спортивной славы Дании и получить награду от Его Королевского Высочества Наследного Принца Фредерика.
Какой вечер! Спасибо за всю вашу поддержку!» — написала Возняцки, добавив эмодзи в виде флага Дании.
Фото: Личный архив Каролины Возняцки
Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018), обладательница титула на Итоговом чемпионате WTA (2017) в одиночном разряде, чемпионка 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде). Каролина завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей.
- 8 января 2023
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