Чесноков: у Медведева есть шансы вернуть себе первую строчку рейтинга к концу 2023 года

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил шансы выхода Даниила Медведева на первую строчку мирового теннисного рейтинга по итогам сезона.

«Прошлый сезон для Медведева был скомканным. Сначала неудачно сложившийся финал Australian Open, потом травма. Пропустил несколько месяцев сезона — это оказало большое влияние на рейтинг. Даня лишь частично поиграл на американской серии турниров. Пропуск Уимблдона тоже повлиял на потерю первой строчки. Думаю, что в этом году для него всё сложится более гладко. У него есть шансы вернуть себе первую строчку мирового рейтинга к концу 2023 года», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.