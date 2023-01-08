Веснина: Рублёв и Хачанов могут совершить прорыв на AO. Но фавориты — Джокович и Медведев

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о фаворитах предстоящего Australian Open.

«Все наши ребята очень хорошо себя зарекомендовали на турнирах «Большого шлема». Особенно Даня Медведев — он всегда доходит довольно далеко. Рублёв недавно обошёл его в рейтинге, но лидером по игре всё равно остаётся Даня. На таком уровне у него больше побед. Но я уверена, что Андрей с Кареном в этом году могут совершить прорыв на Australian Open. Главными фаворитами турнира для меня всё-таки являются Новак и Даниил. Но не только они вдвоём. Серб всегда шикарно выступает в Австралии. Его очень сложно остановить, но возможно — это уже происходило. У наших ребят уже есть понимание, как его обыгрывать. Важно, чтобы российские теннисисты успели выйти на пик своей формы. Никогда нельзя вычёркивать из лидеров Надаля. Также бы хотела отметить Циципаса, Фрица и Рууда. Они тоже будут бороться за самые лучшие результаты», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.