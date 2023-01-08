Кафельников оценил шансы Медведева вернуть звание первой ракетки мира в 2023 году

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву будет сложно вернуть себе первый номер рейтинга ATP в 2023 году.
«Теоретически Медведев может вернуть себе первую строчку рейтинга к концу этого сезона — всё возможно. Но ему будет очень сложно. Конкуренция в этом году будет ещё серьёзнее, чем в предыдущие сезоны. Алькарас не совсем заслуженно находится на первой строчке мирового рейтинга? Не согласен, вполне заслуженно. Он провёл хороший прошлый сезон — всё доказал своей игрой», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, на прошедшем турнире категории ATP-250 в Аделаиде Медведев уступил в полуфинале Новаку Джоковичу — 3:6, 4:6.
- 8 января 2023
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