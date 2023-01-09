Медведев — о Джоковиче: чувствую, что могу снова побеждать таких парней
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Экс первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев положительно оценивает свои перспективы на грядущем Australian Open, несмотря на поражение от Новака Джоковича в полуфинале турнира ATP-250 в Аделаиде (3:6, 4:6).
«Я думаю, что с тем чувством, которое у меня было на этой неделе, я могу снова побеждать таких парней, выигрывать турниры. Опять же, мы с Новаком в разных лигах, у него 21 «Шлем». Но в целом я настроен позитивно. Нужно оставаться позитивным, потому что приближается первый турнир «Большого шлема». Хочу показать себя с лучшей стороны. Хочу почувствовать прекрасную атмосферу, как здесь, в Аделаиде. Жду с нетерпением», — приводит слова Медведева Tennis 365.
Квалификационные матчи Australian Open стартуют уже сегодня, 9 января.
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