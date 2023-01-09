Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Берреттини — об участии в United Cup: это были невероятные две недели

Берреттини — об участии в United Cup: это были невероятные две недели
Комментарии

Итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, что был очень рад начать сезон на командном турнире United Cup в компании своих товарищей по сборной.

«У нас почти не было предсезонной подготовки, так что было действительно приятно находиться вместе в канун Нового года. Нам было очень весело вне корта, и я считаю, что именно это стало причиной того, что мы вышли в финал.

Это были две невероятные недели для меня. Важно то, что я сильно расту как на корте, так и вне его. Во всех матчах, которые я провёл в течение двух недель, мне удалось получить много нового опыта, и теперь я с большей уверенностью вхожу в новый сезон», — приводит слова Берреттини Sportskeeda.

Напомним, сборная Италии вышла в финал турнира United Cup, где потерпела поражение от команды США. В финальном матче Берреттини на двух тай-брейках уступил американцу Тейлору Фритцу — 6:7 (4:7), 6:7 (6:8).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023