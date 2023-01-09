Берреттини — об участии в United Cup: это были невероятные две недели

Итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, что был очень рад начать сезон на командном турнире United Cup в компании своих товарищей по сборной.
«У нас почти не было предсезонной подготовки, так что было действительно приятно находиться вместе в канун Нового года. Нам было очень весело вне корта, и я считаю, что именно это стало причиной того, что мы вышли в финал.
Это были две невероятные недели для меня. Важно то, что я сильно расту как на корте, так и вне его. Во всех матчах, которые я провёл в течение двух недель, мне удалось получить много нового опыта, и теперь я с большей уверенностью вхожу в новый сезон», — приводит слова Берреттини Sportskeeda.
Напомним, сборная Италии вышла в финал турнира United Cup, где потерпела поражение от команды США. В финальном матче Берреттини на двух тай-брейках уступил американцу Тейлору Фритцу — 6:7 (4:7), 6:7 (6:8).
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