Соболенко опубликовала пост после первого завоёванного титула WTA за полтора года

Пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост после победы на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В финале турнира Соболенко одолела представительницу Чехии Линду Носкову со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Какое прекрасное начало года! Спасибо Аделаиде за потрясающую неделю! Я наслаждалась каждым моментом здесь», — написала Соболенко в своём «твиттере».

Отметим, на турнире в Аделаиде Соболенко не проиграла ни одного сета. Для белоруски этот трофей стал первым за полтора

Для белорусской теннисистки этот титул стал 11-м в карьере. До этого она одерживала победы на соревнованиях в Абу-Даби, Мадриде, Линце, Остраве, Дохе, Чжухае, Ухани (2), Шэньчжэне и Нью-Хэйвене.