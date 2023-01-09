Соболенко опубликовала пост после первого завоёванного титула WTA за полтора года
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Пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост после победы на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В финале турнира Соболенко одолела представительницу Чехии Линду Носкову со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
«Какое прекрасное начало года! Спасибо Аделаиде за потрясающую неделю! Я наслаждалась каждым моментом здесь», — написала Соболенко в своём «твиттере».
Отметим, на турнире в Аделаиде Соболенко не проиграла ни одного сета. Для белоруски этот трофей стал первым за полтора
Для белорусской теннисистки этот титул стал 11-м в карьере. До этого она одерживала победы на соревнованиях в Абу-Даби, Мадриде, Линце, Остраве, Дохе, Чжухае, Ухани (2), Шэньчжэне и Нью-Хэйвене.
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