Рыбакина уступила Квитовой на старте турнира Аделаида-2

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина проиграла на старте турнира Аделаида-2. В начале своего пути спортсменка уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счётом 3:6, 5:7.



Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. За это время Квитова сделала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из трёх возможных брейк-пойнтов. Рыбакина, в свою очередь, семь раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.



Основная сетка турнира стартовала сегодня, 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла как раз Риске.