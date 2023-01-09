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Рыбакина уступила Квитовой на старте турнира Аделаида-2

Рыбакина уступила Квитовой на старте турнира Аделаида-2
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Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина проиграла на старте турнира Аделаида-2. В начале своего пути спортсменка уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счётом 3:6, 5:7.

Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. За это время Квитова сделала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из трёх возможных брейк-пойнтов. Рыбакина, в свою очередь, семь раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Основная сетка турнира стартовала сегодня, 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла как раз Риске.

Аделаида-2 (ж). 1-й круг
09 января 2023, понедельник. 03:40 МСК
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Комментарии
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