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Рублёв и Карацев поднялись в рейтинге ATP, Медведев опустился на одну строчку

Рублёв и Карацев поднялись в рейтинге ATP, Медведев опустился на одну строчку
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ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский игрок Андрей Рублёв прибавил две позиции и теперь занимает шестое место. Даниил Медведев опустился на восьмую строчку рейтинга. Аслан Карацев поднялся с 59-го на 52-е место.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Рейтинг ATP. 9 января
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5770.
3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5720.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5715.
5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 5070.
6 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3930.
7 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3895.
8 (7). Даниил Медведев (Россия) — 3860.
9 (9). Тейлор Фритц (США) — 3585.
10 (11). Хольгер Руне (Дания) — 2876…
20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 1885…
52 (59). Аслан Карацев (Россия) — 875…
98 (88). Роман Сафиуллин (Россия) – 563.

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