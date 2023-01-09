Рублёв и Карацев поднялись в рейтинге ATP, Медведев опустился на одну строчку

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский игрок Андрей Рублёв прибавил две позиции и теперь занимает шестое место. Даниил Медведев опустился на восьмую строчку рейтинга. Аслан Карацев поднялся с 59-го на 52-е место.



Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».



Рейтинг ATP. 9 января

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5770.

3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5720.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5715.

5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 5070.

6 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3930.

7 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3895.

8 (7). Даниил Медведев (Россия) — 3860.

9 (9). Тейлор Фритц (США) — 3585.

10 (11). Хольгер Руне (Дания) — 2876…

20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 1885…

52 (59). Аслан Карацев (Россия) — 875…

98 (88). Роман Сафиуллин (Россия) – 563.