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Бушар — о поражении в квалификации Australian Open: мне казалось, что я играю с Сереной

Бушар — о поражении в квалификации Australian Open: мне казалось, что я играю с Сереной
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Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар прокомментировала своё возвращение в тур после перенесённой операции на плече.

В квалификации Australian Open канадка проиграла в первом круге представительнице США Эшлин Крюгер (3:6, 6:1, 4:6).

«В первом матче у меня было ощущение, что мяч летит очень быстро. Я играла с девочкой, занимающей 200-е место в рейтинге – и, при всём к ней уважении, мне казалось, что я играю с Сереной (Уильямс — прим. «Чемпионата»). Мяч летел так быстро, я думала: «О боже».

И это то, что ты быстрее всего теряешь – скорость реакции. Поэтому я старалась сыграть как можно больше турниров – мне была нужна практика.

Сейчас я хочу как можно скорее подняться в рейтинге. В данный момент у меня защищённый рейтинг, и Australian Open будет вторым «Большим шлемом», на котором я могу им воспользоваться. Так что к «Ролан Гаррос» мне нужно хотя бы подняться так, чтобы попасть в квалификацию. Надеюсь, что поближе к основной сетке. И нужно сделать это как можно скорее», — приводит слова Бушар WTA.

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