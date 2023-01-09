Джокович и Кирьос сыграют на центральном корте Australian Open 13 января

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович и финалист Уимблдона Ник Кирьос сыграют выставочный матч на арене Рода Лэйвера. Встреча состоится 13 января.

Все вырученные с мероприятия средства пойдут на благотворительность. 10 января билеты поступят в продажу. Зрители смогут попасть на матч за 20 австралийских долларов, сообщают организаторы Открытого чемпионата Австралии.

Ранее Кирьос заявлял, что может сыграть в паре вместе с Джоковичем на нескольких турнирах в 2023 году. Сам Новак рассказал, почему их отношения с Ником улучшились.

8 января Джокович выиграл свой 92-й титул в карьере. Серб стал победителем турнира в Аделаиде (Австралия), в финале обыграв представителя США Себастьяна Корду.