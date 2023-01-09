Джокович и Кирьос сыграют на центральном корте Australian Open 13 января
Поделиться
21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович и финалист Уимблдона Ник Кирьос сыграют выставочный матч на арене Рода Лэйвера. Встреча состоится 13 января.
Все вырученные с мероприятия средства пойдут на благотворительность. 10 января билеты поступят в продажу. Зрители смогут попасть на матч за 20 австралийских долларов, сообщают организаторы Открытого чемпионата Австралии.
Ранее Кирьос заявлял, что может сыграть в паре вместе с Джоковичем на нескольких турнирах в 2023 году. Сам Новак рассказал, почему их отношения с Ником улучшились.
8 января Джокович выиграл свой 92-й титул в карьере. Серб стал победителем турнира в Аделаиде (Австралия), в финале обыграв представителя США Себастьяна Корду.
Комментарии
- 9 января 2023
-
10:25
-
10:13
-
10:08
-
09:52
-
09:29
-
09:17
-
05:43
-
05:22
-
04:30
-
00:14
-
00:10
- 8 января 2023
-
23:00
-
22:15
-
21:33
-
21:30
-
21:15
-
20:57
-
20:18
-
20:16
-
19:45
-
19:00
-
18:57
-
18:43
-
16:59
-
16:00
-
15:19
-
15:04
-
14:38
-
14:06
-
13:38
-
13:25
-
12:50
-
12:31
-
12:30
-
12:07
Партнерский контент