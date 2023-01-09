Соболенко и Джокович поздравили друг друга с победами на турнирах

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и серб Новак Джокович отреагировали на победы друг друга на первых турнирах в году.

"💪💪💪", — написала Соболенко, выставив фото Джоковича с финального матча.

«Молодец», — ответил серб, опубликовав снимок белоруски с титулом.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НОВАКА ДЖОКОВИЧА

Джокович завоевал свой 92-й титул в карьере. Серб стал победителем турнира в Аделаиде (Австралия), обыграв в финале представителя США Себастьяна Корду. Новак догнал по количеству титулов испанца Рафаэля Надаля. У швейцарца Роджера Федерера 103 победы на турнирах ATP, а у лидирующего американца Джимми Коннорса — 109.

Соболенко стала победительницей турнира WTA впервые с 2021 года, когда ей удалось успешно выступить на соревнованиях в Мадриде. В финале она одолела представительницу Чехии Линду Носкову.