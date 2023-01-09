Макарова не смогла пройти квалификацию AO, Аванесян и Селехметьева — в полуфинале

Российская теннисистка Екатерина Макарова уступила в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии.
Россиянка потерпела поражение от представительницы США Кайлы Дэй. Встреча завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:4 в пользу американки. Также первый круг квалификации не покорился Екатерине Рейнгольд. Она проиграла шведке Мириам Бьорклунд — 5:7, 1:6.
Оксана Селехметьева напротив одержала уверенную победу над своей соотечественницей Виталией Дьяченко — 6:0, 6:2. Элина Аванесян также добилась успеха в противостоянии с австралийкой Лизетт Кабрерой – 6:2, 6:3.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 16 по 29 января. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, у женщин — австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.
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