Макарова не смогла пройти квалификацию AO, Аванесян и Селехметьева — в полуфинале

Российская теннисистка Екатерина Макарова уступила в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Россиянка потерпела поражение от представительницы США Кайлы Дэй. Встреча завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:4 в пользу американки. Также первый круг квалификации не покорился Екатерине Рейнгольд. Она проиграла шведке Мириам Бьорклунд — 5:7, 1:6.

Оксана Селехметьева напротив одержала уверенную победу над своей соотечественницей Виталией Дьяченко — 6:0, 6:2. Элина Аванесян также добилась успеха в противостоянии с австралийкой Лизетт Кабрерой – 6:2, 6:3.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 16 по 29 января. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, у женщин — австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.