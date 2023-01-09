Павел Котов вышел в следующий раунд квалификации Australian Open
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Российский теннисист Павел Котов одолел представителя Аргентины Дженаро Альберто Оливери в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на хардовом покрытии.
Котов оказался сильнее своего соперника со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Россиянин выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету аргентинского теннисиста ни одного эйса, две ошибки на подаче и три упущенных брейк-пойнта. Продолжительность поединка составила 1 час 38 минут.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 16 по 29 января. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, у женщин — австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.
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