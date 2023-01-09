Чесноков: в 2022-м Джокович почти в тюрьму загремел, а сейчас на AO можно играть с ковидом

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал новость о том, что к участию в Australian Open будут допускать игроков с COVID-19.
«Как мне кажется, это нереально, какой-то нонсенс. В 2022-м Джокович почти в тюрьму загремел, а сейчас на AO можно играть с ковидом. Не знаю, всё-таки все болезни так скрытно протекают. Например, человек чихнул пару раз, а у него оказалась ангина. Всех заразил, а сам здоров.
Если так посмотреть, то нужно каждого человека чуть ли не каждые 30 минут лабораторно тестировать. Мне кажется, ничего страшного в этих болезнях нет. Это же не онкология четвёртой стадии. Как мне однажды сказал один доктор: «Вы — спортсмены, у вас очень хороший иммунитет. Переболеете, всё будет нормально».
Я не организатор соревнований, но если они так решили — придётся согласиться», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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