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Рафаэль Надаль впервые за 15 лет сыграет в Дубае

Рафаэль Надаль впервые за 15 лет сыграет в Дубае
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль выступит на турнире в Дубае, который пройдёт с 27 февраля по 4 марта. Надаль не играл на этих соревнованиях с 2008 года, поскольку вместо них выбирал Акапулько.

«Мы очень рады снова приветствовать Рафу — одну из самых узнаваемых личностей в мировом спорте и одного из самых титулованных игроков, когда-либо игравших в теннис — на турнире по теннису в Дубае спустя 15 лет. Последний раз, когда Надаль играл в Дубае, он имел на счету три турнира «Большого шлема». Он вернулся, выиграв больше мэйджоров, чем любой другой игрок мужского пола в истории», — заявил генеральный директор турнира Колм Маклафлин.

Помимо Открытого чемпионата Австралии, Рафаэль Надаль также выступит в Индиан-Уэллсе и проведёт выставочный матч с Карлосом Алькарасом. На Australian Open испанец будет защищать титул.

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