Жабер вслед за Кирьосом присоединилась к спортивному агентству Осаки

Вторая ракетка мира Онс Жабер подписала контракт со спортивным агентством японской теннисистки Наоми Осаки — Evolve.

«Онс — идеальный клиент для Evolve. Как арабская и африканская женщина, она является первопроходцем для тенниса и спорта и представляется по-настоящему очаровательной теннисисткой. Её влияние выходит за рамки спорта. В более широкой культуре её влияние на Ближнем Востоке и за его пределами имеет преобразующее значение», — сказал основатель агентства Стюарт Дугид.

«Очень рада работать с такой компанией, как Evolve. У них есть профиль и опыт, чтобы вывести меня на новый уровень», — прокомментировала подписание контракта Жабер.

Компания Evolve, основанная в Лос-Анджелесе (США) в 2022 году, занимается спортивным менеджментом и представляет спортсменов. Австралийский игрок Ник Кирьос также сотрудничает с Evolve.