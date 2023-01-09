Соболенко рассказала, как будет праздновать победу на турнире в Аделаиде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко подвела итоги выступления на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

«Раньше я праздновала в течение нескольких дней после завоевания титула. Сейчас это всего лишь мгновение. На несколько секунд ты чувствуешь: «Да, я сделала это», и ты очень счастлива, горда и всё такое. Но потом ты такая: «Хорошо, это уже произошло. Это в прошлом. Что дальше?» У молодых ребят так не работает сознание.

Нужно просто пройти через все эти моменты. Вы должны понимать: вы выиграли титул, но это не гарантия того, что вы сможете победить в остальных турнирах. Я очень горжусь уровнем тенниса в Аделаиде, но это уже в прошлом, и я просто хочу сосредоточиться на себе, на своей игре, что ещё мне нужно улучшить, над чем ещё мне нужно продолжать работать. Когда ты становишься старше, всё становится скучнее, понимаете?» — приводит слова Соболенко WTA Insider.