Виландер: у Надаля большие шансы выиграть AO. У него есть то, чего нет у Федерера

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился мыслями о соперничестве испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

«Надаль просто должен добраться до Australian Open здоровым. Он будет абсолютным хищником на турнире, и я уверен, что он покажет свой лучший теннис. У Рафы есть большие шансы победить на Открытом чемпионате Австралии, как и на Открытом чемпионате Франции.

Надаль выиграл все мэйджоры дважды или больше раз, это грандиозно. У него есть то, чего нет у Федерера. В этом отличие Надаля от великого Роджера, который взял только один «Ролан Гаррос». Так что теперь Рафа знает, как побеждать на самых разных покрытиях», — приводит слова Виландера Eurosport.