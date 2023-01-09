Виландер: у Надаля большие шансы выиграть AO. У него есть то, чего нет у Федерера
Поделиться
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился мыслями о соперничестве испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.
«Надаль просто должен добраться до Australian Open здоровым. Он будет абсолютным хищником на турнире, и я уверен, что он покажет свой лучший теннис. У Рафы есть большие шансы победить на Открытом чемпионате Австралии, как и на Открытом чемпионате Франции.
Надаль выиграл все мэйджоры дважды или больше раз, это грандиозно. У него есть то, чего нет у Федерера. В этом отличие Надаля от великого Роджера, который взял только один «Ролан Гаррос». Так что теперь Рафа знает, как побеждать на самых разных покрытиях», — приводит слова Виландера Eurosport.
Комментарии
- 9 января 2023
-
16:36
-
16:06
-
15:22
-
15:06
-
15:01
-
14:50
-
13:04
-
13:00
-
12:41
-
12:40
-
12:08
-
12:00
-
11:42
-
11:01
-
10:38
-
10:25
-
10:13
-
10:08
-
09:52
-
09:29
-
09:17
-
05:43
-
05:22
-
04:30
-
00:14
-
00:10
- 8 января 2023
-
23:00
-
22:15
-
21:33
-
21:30
-
21:15
-
20:57
-
20:18
-
20:16
-
19:45
Партнерский контент