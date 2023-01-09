Шамиль Тарпищев — о том, что Рублёв обошёл Медведева в рейтинге: это всё условно

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал тот факт, что Андрей Рублёв стал первой российской ракеткой, и заявил, что уделять большое внимание изменениям в рейтинге АTP в начале сезона не следует.



«Рейтинг меняется постоянно, не стоит уделять ему большое внимание, особенно в начале года. Хорошо, что Рублёв поднялся, но это всё условно. Оценивать всё надо по окончании сезона. Сейчас смысла большого обсуждать перемены в рейтинге нет», — приводит слова Тарпищева ТАСС.



Напомним, ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Даниил Медведев опустился на восьмую строчку рейтинга. Андрей Рублёв прибавил две позиции и теперь занимает шестое место. Аслан Карацев поднялся с 59-го места на 52-е.