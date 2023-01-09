«Друг, давай устроим им шоу!» Ник Кирьос обратился к Новаку Джоковичу

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу.

«Ммм… Давай устроим им шоу, мой друг!» — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Ранее появился анонс выставочного матча Кирьоса с Джоковичем. Звёзды тенниса сыграют 13 января на арене Рода Лэйвера. Все вырученные с мероприятия средства пойдут на благотворительность.

Напомним, отношения Кирьоса и Джоковича наладились после того, как Ник поддержал Новака во время его визового скандала в Австралии в начале 2022 года. Австралиец в числе немногих призывал чиновников допустить непривитого серба к Australian Open – 2022, однако этого не произошло. Джокович был депортирован.