«Друг, давай устроим им шоу!» Ник Кирьос обратился к Новаку Джоковичу
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Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу.
«Ммм… Давай устроим им шоу, мой друг!» — написал Кирьос в своих социальных сетях.
Ранее появился анонс выставочного матча Кирьоса с Джоковичем. Звёзды тенниса сыграют 13 января на арене Рода Лэйвера. Все вырученные с мероприятия средства пойдут на благотворительность.
Напомним, отношения Кирьоса и Джоковича наладились после того, как Ник поддержал Новака во время его визового скандала в Австралии в начале 2022 года. Австралиец в числе немногих призывал чиновников допустить непривитого серба к Australian Open – 2022, однако этого не произошло. Джокович был депортирован.
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