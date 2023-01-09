Даниил Медведев и Новак Джокович проведут выставочный матч перед стартом Australian Open

Организаторы Открытого чемпионата Австралии – 2023 анонсировали серию выставочных матчей перед стартом основного турнира.

В частности, чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

Поединок состоится на арене Рода Лэйвера в Мельбурне 11 января (6:15 мск). Вырученные средства пойдут в Австралийский теннисный фонд.

Другие выставочные матчи с участниками Australian Open – 2023:

9 января. Денис Шаповалов (Канада) – Хольгер Руне (Дания);

10 января. Кори Гауфф (США) – Джессика Пегула (США);

11 января. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Кристьян Гарин (Чили);

12 января. Александр Зверев (Германия) – Доминик Тим (Австрия);

Арина Соболенко (Беларусь) – Мария Саккари (Греция);

Рафаэль Надаль (Испания) – Хуберт Хуркач (Польша).