Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев и Новак Джокович проведут выставочный матч перед стартом Australian Open

Даниил Медведев и Новак Джокович проведут выставочный матч перед стартом Australian Open
Комментарии

Организаторы Открытого чемпионата Австралии – 2023 анонсировали серию выставочных матчей перед стартом основного турнира.

В частности, чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

Поединок состоится на арене Рода Лэйвера в Мельбурне 11 января (6:15 мск). Вырученные средства пойдут в Австралийский теннисный фонд.

Другие выставочные матчи с участниками Australian Open – 2023:

9 января. Денис Шаповалов (Канада) – Хольгер Руне (Дания);
10 января. Кори Гауфф (США) – Джессика Пегула (США);
11 января. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Кристьян Гарин (Чили);
12 января. Александр Зверев (Германия) – Доминик Тим (Австрия);
Арина Соболенко (Беларусь) – Мария Саккари (Греция);
Рафаэль Надаль (Испания) – Хуберт Хуркач (Польша).

Первая ракетка мира не сыграет на ТБШ! Когда такое было Первая ракетка мира не сыграет на ТБШ! Когда такое было
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023