Даниил Медведев и Новак Джокович проведут выставочный матч перед стартом Australian Open

Организаторы Открытого чемпионата Австралии – 2023 анонсировали серию выставочных матчей перед стартом основного турнира.
В частности, чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.
Поединок состоится на арене Рода Лэйвера в Мельбурне 11 января (6:15 мск). Вырученные средства пойдут в Австралийский теннисный фонд.
Другие выставочные матчи с участниками Australian Open – 2023:
9 января. Денис Шаповалов (Канада) – Хольгер Руне (Дания);
10 января. Кори Гауфф (США) – Джессика Пегула (США);
11 января. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Кристьян Гарин (Чили);
12 января. Александр Зверев (Германия) – Доминик Тим (Австрия);
Арина Соболенко (Беларусь) – Мария Саккари (Греция);
Рафаэль Надаль (Испания) – Хуберт Хуркач (Польша).
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