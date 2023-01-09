Стефанос Циципас: я не доверяю мылу, которое плохо пенится. Это просто неправильно
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Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился с фанатами очередным умозаключением.
«Я не доверяю мылу, которое плохо пенится. Это просто неправильно», — написал Циципас в своих социальных сетях.
24-летний Циципас является профессионалом с 2016 года. За свою карьеру он завоевал девять трофеев уровня ATP. В прошлом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвёртого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдонского турнира, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США. Циципас выиграл трофеи на турнирах в Монте-Карло и на Мальорке. На Итоговом турнире ATP грек не сумел выйти в плей-офф, проиграв на стадии группового этапа Андрею Рублёву и Новаку Джоковичу.
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