Анисисова не без проблем обыграла Самсонову на старте турнира Аделаида-2

Теннисистка из России Людмила Самсонова проиграла на старте турнира Аделаида-2. В начале своего пути спортсменка уступила представительнице США Аманде Анисимовой со счётом 5:7, 3:6.
Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. За это время Анисимова сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из восьми возможных брейк-пойнтов. Самсонова, в свою очередь, четыре раза подала навылет, сделала семь двойных ошибок и реализовала три из шести возможных брейк-пойнта.
Основная сетка турнира стартовала сегодня, 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла как раз Риске.
- 10 января 2023
-
05:47
-
04:04
-
03:37
-
00:26
- 9 января 2023
-
22:30
-
20:01
-
18:32
-
17:58
-
17:57
-
17:30
-
16:36
-
16:06
-
15:22
-
15:06
-
15:01
-
14:50
-
13:04
-
13:00
-
12:41
-
12:40
-
12:08
-
12:00
-
11:42
-
11:01
-
10:38
-
10:25
-
10:13
-
10:08
-
09:52
-
09:29
-
09:17
-
05:43
-
05:22
-
04:30
-
00:14