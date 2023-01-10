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Анисисова не без проблем обыграла Самсонову на старте турнира Аделаида-2

Анисисова не без проблем обыграла Самсонову на старте турнира Аделаида-2
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Теннисистка из России Людмила Самсонова проиграла на старте турнира Аделаида-2. В начале своего пути спортсменка уступила представительнице США Аманде Анисимовой со счётом 5:7, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. За это время Анисимова сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из восьми возможных брейк-пойнтов. Самсонова, в свою очередь, четыре раза подала навылет, сделала семь двойных ошибок и реализовала три из шести возможных брейк-пойнта.

Основная сетка турнира стартовала сегодня, 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла как раз Риске.

Аделаида-2 (ж). 1-й круг
10 января 2023, вторник. 03:40 МСК
Аманда Анисимова
29
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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