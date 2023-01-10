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Новак Джокович: хочу, чтобы соперники знали: каким бы ни был счет – я в игре

Новак Джокович: хочу, чтобы соперники знали: каким бы ни был счет – я в игре
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович после волевой победы на турнире ATP-250 в Аделаиде дал комментарии относительно своего возвращения в игру после проигранного сета.

«Неуязвимых нет. Мы видели, как лучшие игроки в истории проигрывали большие матчи. Я проиграл много матчей, в которых вёл, много упорных матчей. Иногда они складываются в твою пользу, иногда – нет. Статистически выиграл я больше – конечно, я очень доволен.

Трудно сказать, в чём формула успеха при подобных обстоятельствах. Все мы разные, у всех уникальный характер, уникальный организм, уникальный подход к теннису. Это вопрос момента, с кем ты играешь, как чувствуешь себя.
Конечно, в такие моменты у тебя тысячи мыслей в уме. Безусловно, чувствуешь давление.

Самое важное, как ты с этим справляешься, как адаптируешься, как вытаскиваешь себя сейчас и пытаешься извлечь из него максимум. Как я уже говорил, статистически мне посчастливилось выиграть больше таких матчей.

Конечно, чем больше ты их выиграешь, тем лучше себя чувствуешь. Я хочу, чтобы соперники знали: каким бы ни был счёт, я в игре, всегда борюсь до последнего удара и способен перевернуть матч», — приводит слова Джоковича ASAP Sports.

Напомним, первый сет в финале турнира Джокович Себастьяну Корде проиграл, однако сумел добиться итоговой победы в матче.

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