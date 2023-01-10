Первая ракетка мира Карлос Алькарас получил травму в матче с 15-летним теннисистом

Стало известно, что первый номер мирового рейтинга, испанский теннисист Карлос Алькарас, который пропустит грядущий Australian Open из-за травмы, получил её во время игры с 15-летним теннисистом. Об этом сообщает издание Relevo.
Сообщается, что Алькарас тренировался в теннисной академии в Аликанте, набирая форму после травмы мышц живота. Тренерский штаб запланировал матч с 15-летним теннисистом Дарвином Бланшем. Ближе к концу игры Алькарас, догоняя мяч, отбил удар из шпагата – и в этот момент получил травму. Он упал на корт, и его тренер Хуан Карлос Ферреро спросил о его самочувствии. Алькарас ответил, что всё хорошо и он может продолжать матч, однако через несколько минут игра закончилась.
Напомним, Australian Open – 2023 пройдёт с 16 по 29 января. Действующий чемпион турнира — испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале в 2022 году российского теннисиста Даниила Медведева.
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