Макинрой — об Осаке: ты не можешь быть игроком на полставки в 20-летнем возрасте

Бывший американский теннисист Патрик Макинрой считает, что бывшая первая ракетка мира, японка Наоми Осака не может позволить себе настолько часто оставаться вне игры.

Напомним, 8 января стало известно о том, что 25-летняя Осака не выступит на Australian Open — 2023.

«Сегодня ты не можешь быть игроком на полставки в 20-летнем возрасте и даже почти в 30. Наоми — не Серена. Она (Уильямс — прим. «Чемпионата») — единственная в своём роде, обладающая уникальными способностями и уверенностью в себе.

Нет никаких сомнений в том, что Осака рождена для игры в теннис. Вы можете услышать это даже по звуку того, как она бьёт по мячу», — сказал Макинрой в интервью Tennis.com.

В 2021 году Осака приостановила карьеру из-за психологических проблем и с того момента пропустила множество турниров.