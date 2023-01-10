Макинрой — об Осаке: ты не можешь быть игроком на полставки в 20-летнем возрасте

Бывший американский теннисист Патрик Макинрой считает, что бывшая первая ракетка мира, японка Наоми Осака не может позволить себе настолько часто оставаться вне игры.
Напомним, 8 января стало известно о том, что 25-летняя Осака не выступит на Australian Open — 2023.
«Сегодня ты не можешь быть игроком на полставки в 20-летнем возрасте и даже почти в 30. Наоми — не Серена. Она (Уильямс — прим. «Чемпионата») — единственная в своём роде, обладающая уникальными способностями и уверенностью в себе.
Нет никаких сомнений в том, что Осака рождена для игры в теннис. Вы можете услышать это даже по звуку того, как она бьёт по мячу», — сказал Макинрой в интервью Tennis.com.
В 2021 году Осака приостановила карьеру из-за психологических проблем и с того момента пропустила множество турниров.
- 10 января 2023
-
10:55
-
10:49
-
10:12
-
09:58
-
09:42
-
09:41
-
09:25
-
09:23
-
09:05
-
08:49
-
08:39
-
07:40
-
06:47
-
05:47
-
04:04
-
03:37
-
00:26
- 9 января 2023
-
22:30
-
20:01
-
18:32
-
17:58
-
17:57
-
17:30
-
16:36
-
16:06
-
15:22
-
15:06
-
15:01
-
14:50
-
13:04
-
13:00
-
12:41
-
12:40
-
12:08
-
12:00