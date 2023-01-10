Матс Виландер — о Свёнтек: доминирование Иги будет зависеть от неё самой
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался о первой ракетке мира польке Иге Свёнтек.
«Я думаю, что доминирование Иги Свёнтек будет зависеть от неё самой. Я думаю, что 2022 год, очевидно, был прорывным для неё, чтобы доказать не только всем, но и себе, что она лучший игрок в мире. На US Open она доказала, что она может побеждать не только на глине. Она как бы сказала: «Я могу выигрывать на жёстких кортах, а это значит, что я также могу победить на траве. Итак, я лучший игрок в мире». Единственное, что может помешать Иге Свёнтек выиграть двух-трёх мейджора в 2023 году, — это сама Ига», — приводит слова Виландера Eurosport.
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