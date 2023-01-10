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«Немного напоминает мне Новака». Джон Макинрой высказался об игре Иги Свёнтек

«Немного напоминает мне Новака». Джон Макинрой высказался об игре Иги Свёнтек
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой высказался о первой ракетке мира, польке Иге Свёнтек.

«Я думаю, что сейчас она, безусловно, лучший игрок — и фантастическая спортсменка. Сомневаюсь, что когда-либо видел, как молодая женщина так скользила бы по углам. Это немного напоминает мне Новака Джоковича.

Я удивлюсь, если она не выиграет ещё пару Открытых чемпионатов Франции. И она научилась играть на жёстких кортах, поэтому нет никаких сомнений в том, что она фаворитка в каждом турнире, на котором играет», — приводит слова Макинроя Eurosport.

По ходу прошедшего сезона 21-летняя Свёнтек завоевала восемь титулов в одиночном разряде, выиграв в том числе «Ролан Гаррос» и US Open. Помимо этого, полька стала первой теннисисткой с 2013 года, которая сыграла минимум в 10 финалах за сезон. Также Ига стала пятой теннисисткой, завоевавшей не меньше восьми трофеев за сезон в одиночном разряде в XXI веке.

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