Надаль: конечно же, мне не хватает побед, но я уверен в себе
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль рассказал, что доволен своей подготовкой к грядущему Australian Open — 2023.
«Последние пару месяцев у меня не было возможности проводить много времени на корте. В начале сезона я проиграл два матча в Сиднее, но, честно говоря, не могу жаловаться на подготовку.
Конечно же, мне не хватает побед. Но подготовка идёт очень хорошо, я много тренируюсь и думаю, что нахожусь в хорошей форме. Теперь мне нужно продемонстрировать это в матчах, в официальных турнирах.
При этом я уверен в себе. Если в последнюю неделю я хорошо тренировался, то почему нет?» — приводит слова Надаля Ubitennis.
Напомним, Рафаэль Надаль является действующим победителем Australian Open.
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