Вероника Кудерметова одержала волевую победу над Азаренко на старте турнира Аделаида-2
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова (девятая ракетка мира) обыграла белоруску Викторию Азаренко (25-я ракетка мира) в первом круге хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв».
Вероника Кудерметова одержала победу со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность матча состаивла 2 часа 58 минут. На счету Азаренко 11 эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 10. Кудерметова 20 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 14 возможных.
Во втором круге Вероника Кудерметова сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой (20-я ракетка мира). Призовой фонд турнира составил $ 780 637.
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