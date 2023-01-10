Вероника Кудерметова одержала волевую победу над Азаренко на старте турнира Аделаида-2

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (девятая ракетка мира) обыграла белоруску Викторию Азаренко (25-я ракетка мира) в первом круге хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв».

Вероника Кудерметова одержала победу со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность матча состаивла 2 часа 58 минут. На счету Азаренко 11 эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 10. Кудерметова 20 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 14 возможных.

Во втором круге Вероника Кудерметова сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой (20-я ракетка мира). Призовой фонд турнира составил $ 780 637.