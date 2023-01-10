«Мы скучаем по твоему таланту». Крис Эверт — о пропуске Australian Open Наоми Осакой

18-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Крис Эверт отреагировала на новость о том, что 42-я ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака не примет участия в Открытом чемпионате Австралии в 2023 году.
«Мы скучаем по тебе, Наоми Осака — по твоему таланту, твоему теннису, твоей доброте», — написала Крис Эверт в своих социальных сетях.
Последний выигранный турнир японки — Australian Open в 2021 году. До этого Осака выиграла ещё три «Шлема»: Australian Open в 2019 году и US Open в 2018-м и 2020-м.
Первый мэйджор в сезоне стартует в Мельбурне на кортах местного спортивного комплекса «Мельбурн-Парк» 16 января. Действующей чемпионкой турнира в женской сетке является австралийская теннисистка Эшли Барти, уже завершившая карьеру.
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