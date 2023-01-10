Д. Макинрой: Медведев до сих пор не оправился после поражения от Надаля в финале AO-2022

Бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой считает, что проблемы российского теннисиста Даниила Медведева лежат в области психологи.

По мнению Макинроя, россиянин до сих пор не оправился после обидного поражения от Рафаэля Надаля в финале прошлогоднего Australian Open.

«Мне кажется, Медведев до сих пор не оправился после поражения от Рафы в финале Australian Open в прошлом году. Ему нужно полностью поменять своё мышление, потому что он был первой ракеткой мира, а сейчас опустился на седьмое место – это довольно чувствительное падение для того, кто был так близок к победе на Australian Open.



Такое поражение может засесть в голове. Я проиграл Ивану Лендлу на «Ролан Гаррос» – 1984 и только недавно смирился с этим. Думаю, Даниилу было тяжело – ты зашёл так далеко, победа уже была в кармане, после такого сложно продолжать двигаться дальше. Мне повезло выиграть «Уимблдон» сразу после того поражения, это снизило боль от той неудачи, но такие моменты не забываются. Но нужно уметь учиться на своих ошибках. У него достаточно опыта, чтобы использовать это в свою пользу», — сказал Макинрой в видеоролике на Eurosport.co.uk.