Первая ракетка мира Карлос Алькарас снялся в рекламе нижнего белья от Calvin Klein

Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал новым лицом рекламной кампании нижнего белья Calvin Klein.
Ранее 19-летний Алькарас неожиданно снялся с Australian Open-2023 из-за травмы ноги, которую, как выяснилось позднее, он получил в тренировочном матче с 15-летним теннисистом Дарвином Бланшем.
В прошлом сезоне Алькарас побил исторический рекорд, до этого принадлежавший 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу. Алькарас начал сезон на 32-м месте в рейтинге ATP, а закончил его на вершине, поднявшись, соответственно, на 31 место. Это лучший показатель в истории тура для первой ракетки мира по итогам года. Также Карлос стал лидером 2022 года по сумме заработанных призовых — $ 10 102 330, обойдя того же Джоковича.
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