«Люблю новое поколение». Фабио Фоньини сыронизировал по поводу перепалки с Бруксби

Бывшая девятая ракетка мира, 35-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини отреагировал на слова 22-летнего американца Дженсона Бруксби об этикете в теннисе.

Ранее Фоньини и Бруксби встретились в первом круге турнира категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия). Дженсон одержал победу со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:3. По ходу третьего сета Фоньини призвал Бруксби извиняться, когда мяч задевает трос. «В пылу борьбы и эмоций такое бывает. Он сказал, что я должен извиняться, когда мяч задевает трос, но меня учили, что такие вещи – это не везение», — позднее прокомментировал Бруксби.

«Так забавно. Люблю новое поколение», — написал Фоньини в своих социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз», «подмигивание» и «рукопожатие».