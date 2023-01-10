«Люблю новое поколение». Фабио Фоньини сыронизировал по поводу перепалки с Бруксби
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Бывшая девятая ракетка мира, 35-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини отреагировал на слова 22-летнего американца Дженсона Бруксби об этикете в теннисе.
Ранее Фоньини и Бруксби встретились в первом круге турнира категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия). Дженсон одержал победу со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:3. По ходу третьего сета Фоньини призвал Бруксби извиняться, когда мяч задевает трос. «В пылу борьбы и эмоций такое бывает. Он сказал, что я должен извиняться, когда мяч задевает трос, но меня учили, что такие вещи – это не везение», — позднее прокомментировал Бруксби.
«Так забавно. Люблю новое поколение», — написал Фоньини в своих социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз», «подмигивание» и «рукопожатие».
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