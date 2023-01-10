«Хотелось бы загар получше». Арина Соболенко опубликовала фото в откровенном наряде

Пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото в откровенном наряде.
«Хотелось бы загар получше», — подписала фото Соболенко, добавив эмодзи «смех до слёз».
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Ранее Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В решающем матче Арина (2) со счётом 6:3, 7:6 (7:4) обыграла 18-летнюю чешскую теннисистку Линду Носкову (Q). По ходу соревнований белоруска оказалась сильнее россиянки Людмилы Самсоновой, чешки Маркеты Вондроушовой и румынки Ирины Бегу.
Для Соболенко титул в Аделаиде стал 11-м в карьере на уровне WTA. На данный момент лучшим достижением Арины на турнирах «Большого шлема» являются полуфиналы Открытого чемпионата США (2021, 2022) и Уимблдона (2021).
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