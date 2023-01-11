Квитова на отказе китаянки Циньвэнь прошла в 1/4 финала турнира в Аделаиде
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16-я ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде-2 (Австралия), на отказе обыграв китаянку Чжэн Циньвэнь.
Квитова выиграла первый сет со счётом 7:6, а затем её соперница снялась с матча. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. На счету китайской спортсменки пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта шести. Квитова дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из трёх возможных.
За выход в полуфинал турнира Квитова встретится с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) — Дарья Касаткина (Россия).
Турнир проходит с 9 по 14 января. Призовой фонд его составил $780 637.
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