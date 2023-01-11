Хачанов стал третьим четвертьфиналистом турнира Аделаида-2, обыграв Хюслера
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20-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/4 финала турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия).
В матче второго раунда австралийских соревнований россиянин оказался сильнее представителя Швейцарии Марка-Андреа Хюслера со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
По ходу матча Хачанов пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник выполнил два эйса, сделал две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнта из двух.
За выход в полуфинал турнира Аделаида-2 россиянин сыграет с британцем Джеком Дрейпером, которого уже побеждал на прошлой неделе.
Ранее в 1/4 финала на этих соревнованиях пробился также Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
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